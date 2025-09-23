Средства физлиц в банках России в августе выросли на 0,1%

Средства юрлиц увеличились на 2,4%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Средства населения в российских банках в августе 2025 года увеличились на незначительные 67 млрд руб., в то время как средства юридических лиц выросли на 1,4 трлн руб. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Средства населения выросли всего на 67 млрд руб. (+0,1% после +1,3% в июле), что, однако, характерно для августа, когда из-за отпусков и подготовки к учебному году расходы граждан увеличиваются. Средства юрлиц увеличились на значительные 1,4 трлн руб. (+2,4% после +1,4% в июле). Выросли как рублевые (+1,2 трлн руб., +2,4%), так и валютные остатки (+0,2 трлн руб. в рублевом эквиваленте, +2,5%)", - отмечается в материалах ЦБ.

При этом, по данным регулятора, у физлиц в структуре рублевых средств возросли только остатки на срочных вкладах на 87 млрд руб., (+0,2%), а средства на текущих счетах уменьшились на 35 млрд руб. (-0,2%).

Средства в иностранной валюте также немного выросли (+15 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,5%). Рост средств на счетах эскроу был сопоставим с июлем (+124 млрд руб., +1,8% после +1,7% в июле), что связано с продолжающимся оживлением ипотеки и поступлением оплат по рассрочке. При этом объем раскрытия счетов эскроу почти не изменился (341 млрд руб. против 327 млрд руб. в июле).