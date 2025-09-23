Предлагается предоставить предприятиям право на налоговый вычет в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о налоговом вычете для бизнеса, поддерживающего спортивные секции. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения коснутся Налогового кодекса РФ. Предлагается предоставить предприятиям право на налоговый вычет в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные спортивные программы и проекты по развитию физкультуры и спорта.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время такая норма действует в отношении организаций, оказывающих помощь детским садам, школам, колледжам, техникумам и вузам.

"Суть в том, что предприятия смогут направлять часть своих налогов на прибыль не в бюджет региона, а в виде пожертвований напрямую в спортивные учреждения, тем самым уменьшая свои налоговые выплаты", - пояснила ТАСС Абрамченко.

По ее словам, регионы сами установят лимит таких пожертвований. Этот инструмент поможет "вдохнуть новую жизнь в спортивную сферу", считает депутат.