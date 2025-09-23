Предприятие позволит создать более 600 рабочих мест, здесь будет выпускаться до 2,9 млн тонн продукции в год

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Проектно-изыскательские работы по созданию газохимического комплекса "Лукойла" мощностью до 2,9 млн т на Ставрополье завершены. Строительство планируется провести в течение пяти лет, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Завершены проектно-изыскательские работы, ведется подготовка к началу строительства. Проект планируется реализовать в течение пяти лет. Комплекс позволит создать более 600 рабочих мест, здесь будет выпускаться до 2,9 млн тонн продукции в год. Предприятие будет соответствовать современным высоким экологическим стандартам", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора края Владимира Владимирова с руководством предприятия "Ставролен".

Ранее министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил, что проект является одним из приоритетных для Ставрополья. Объем инвестиций составляет порядка 160 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" планирует создать на территории Ставропольского края крупный газохимический кластер для переработки попутного газа с месторождений Северного Каспия.