Такие события случаются на атомных станциях, сообщил глава аналитического центра "Атоминфо"

МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/. Переключение на питание от резервных дизель-генераторов является штатной мерой защиты АЭС при потере внешнего энергоснабжения, заявил ТАСС эксперт в ядерной отрасли, глава аналитического центра "Атоминфо" Александр Уваров.

"Переход на питание от резервных дизель-генераторов - это штатная мера защиты АЭС при потере внешнего энергоснабжения. Такие события иногда случаются на атомных станциях", - сказал он.

Уваров отметил, что, "с другой стороны, полная потеря внешнего питания является нарушением одного из столпов безопасности ЗАЭС, о которых постоянно говорит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси".

"Хотелось бы, наконец, услышать от атомного агентства ООН четкий и однозначный комментарий с призывом к украинской стороне прекратить безрассудные военные действия, направленные против ядерного объекта", - сказал он

ЗАЭС отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения, сообщила ТАСС директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.

Станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. Все они штатно запущены и работают в нормальном режиме. Запасов топлива достаточно.