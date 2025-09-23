Мероприятие пройдет 8-9 октября на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" пройдет в Казани в 8-9 октября. Участники в том числе обсудят вопросы инвестиций, ИТ, рынка труда, медицины, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции в ТАСС.

"В рамках этого форума запланировано не только, конечно, пленарное заседание, которое больше посвящено вопросам торгово-экономического сотрудничества, но и отраслевые, интересные и очень хорошо проработанные секции по ключевым направлениям. Это инвестиции и финансы, рынок труда - у нас сегодня безработица фактически на таком рекордном низком уровне в России, здесь мы могли бы с Индией много вместе сделать", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, будут обсуждаться образование и наука, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и продовольственный сектор, IT и цифровые технологии. "У нас Иннополис есть в Татарстане, у нас большой потенциал внутри страны научно-технологического развития. Мы могли бы какие-то технологические альянсы создать вместе", - сказала она.

Минуллина отметила, что уже подготовлен ряд конкретных соглашений по этим направлением, которые планируется подписать в рамках форума.

"Планируем сессию по киноиндустрии со звездами из Индии. Фестиваль индийского кино. <...> У нас будут, конечно, лекции, посвященные Махатме Ганди, и молодежные круглые столы, и будем проводить дегустации блюд традиционной индийской кухни, мастер-классы, концерты индийской музыки и танцев, выставка цифрового искусства", - сказала она, добавив, что также запланирован матч по крикету.

Минуллина подчеркнула, что форум имеет большой потенциал и выразила надежду, что мероприятие станет ежегодным. "Площадка на уровне регионов сейчас как никогда актуальна. И нам надо сделать все возможное, чтобы она стала результативной. <...> [Сейчас] низкая осведомленность предпринимательского сектора и в Индии о России, о нашем бизнесе, о наших возможностях. И у нас то же самое - об их провинциях мы мало знаем, мы мало понимаем структуру экономики этих провинций", - добавила она.

