Президент США назвал премьера Венгрии своим другом

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал премьера Венгрии Виктора Орбана своим другом и не исключил, что поговорит с ним о закупках российской нефти. Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Он (Орбан - прим. ТАСС) мой друг. Я с ним не говорил, но у меня есть чувство, что он может прекратить", - ответил Трамп на вопрос о том, какой сигнал он готов дать Орбану в связи с закупками Венгрией российской нефти.

"И я думаю, что я это сделаю", - добавил Трамп, имея в виду разговор с Орбаном.