Аксенов: ударами по Крыму Киев пытается нанести ущерб экономике республики

Глава Крыма отметил, что в регионе прикладывается максимум усилий для обеспечения защиты полуострова и недопущения подобных случаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Киевский режим ударами по Крыму пытается нанести ущерб экономике региона и запугать жителей и гостей полуострова. Так в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал цели атаки БПЛА ВСУ на санаторно-курортную зону поселка Форос.

В ночь на понедельник в результате удара БПЛА в Крыму пострадали 16 человек, в том числе граждане Белоруссии, еще трое погибли. Повреждения получили несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы.

"[Стремятся] дестабилизировать обстановку на территории Республики Крым, - ответил Аксенов на вопрос корреспондента ТАСС о целях этой атаки. - Вызвать еще большую ненависть, хаос, панику. Пытаются максимально нанести ущерб экономике Крыма, в том числе понимая, что Крым - это туристический потенциал. <…> Сожалеем, конечно, в первую очередь о потерях. Людей вернуть невозможно".

Глава региона отметил, что в Республике Крым прикладывается максимум усилий для обеспечения защиты полуострова и недопущения подобных случаев. Уже выстроена высокоэффективная система защиты, однако, по его словам, пока в мире не существует системы противовоздушной обороны, которая действует со стопроцентной гарантией.

В Минобороны России сообщали, что ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.