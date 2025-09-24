Лидер партии Сергей Миронов также предложил прекратить практику разделения учащихся по типу рациона

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на принятии законопроекта о введении бесплатного горячего питания для всех школьников с 2026 года. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.

"Начался новый учебный год, а проблемы у многих семей с детьми остались старые - платные обеды в школах, которые постоянно дорожают. Это лишь усугубляет финансовое положение родителей, которым пришлось выложить десятки тысяч рублей на сборы детей в школу. <…> Давайте примем закон, который позволит решить хотя бы часть этих проблем", - сказал Миронов ТАСС.

Он напомнил, что перед началом осенней сессии Госдумы фракция внесла законопроект, согласно которому учащиеся в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечивались бы бесплатным горячим питанием за счет бюджетных средств не менее одного раза в день.

"Также давно пора прекратить практику разделения школьников по типу питания: льготникам во многих школах по-прежнему накрывают отдельные столы, и рацион у них отличается от меню тех, кто питается за деньги", - добавил депутат.