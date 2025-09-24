По данным исследования коммуникационного агентства, среди основных причин перехода респонденты назвали стремление сохранить доход и желание избежать штрафов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Большинство российских блогеров перешли в Telegram на фоне ограничения рекламы в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta). При этом почти половина инфлюенсеров параллельно будут переходить на YouTube или продолжать его использовать, свидетельствуют данные исследования коммуникационного агентства Social Stars, поступившие в ТАСС.

"С начала сентября 59% блогеров перешли в Telegram на фоне ограничения рекламы в запрещенной сети. Еще около 22% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время, 9% не собираются переходить, а 10% пока не разобрались в изменениях законодательства и затрудняются ответить", - говорится в результатах исследования.

Среди основных причин перехода респонденты назвали стремление сохранить доход и желание избежать штрафов и юридических рисков. При этом все опрошенные блогеры отметили, что продолжат вести страницы в Instagram, но уже без рекламы и регулярного постинга.

"Несмотря на то, что в течение последних десяти лет работа блогеров практически не регулировалась и многие привыкли чувствовать себя абсолютно свободно, сегодня ситуация меняется. Как и у специалистов других профессий, у инфлюенсеров появляются рамки и ответственность перед законом и обществом. Очень важно это признать и вовремя адаптироваться, ведь именно способность быстро перестраиваться под новые условия позволяет сохранить доход, репутацию и аудиторию", - отметил президент Федерации блогеров Марк Можальский.

Из тех блогеров, которые уже перешли или планируют перейти из запрещенной сети, 100% выбрали в качестве основной новой площадки Telegram. При этом более половины - 53% инфлюенсеров - отметили, что параллельно будут переходить на YouTube или продолжать его использовать. "Опрошенные делают выбор в пользу площадки, поскольку на нее не наложено официальных ограничений, и россияне по-прежнему ее смотрят (в 2025 году аудитория YouTube в РФ оценивается примерно в 64,6% от общего числа жителей страны). Еще половина блогеров в качестве дополнительных площадок рассматривают MAX и ВК", - отметили авторы исследования.

Основной площадкой для перехода стал Telegram, поскольку его аудитория практически идентична аудитории Instagram - сегодня площадкой пользуется 73,6% населения страны, а за год количество пользователей мессенджера выросло на 26%. Также в Telegram доступно множество вариантов рекламы: посты и сторис, нативные интеграции, продвижение через чаты и группы, использование рекламных ботов, таргетированная реклама, отметили авторы исследования.

Способы перевода аудитории

Исследование также показало, что порядка 70% инфлюенсеров переводят аудиторию из Instagram через сторителлинг: начинают историю в запрещенной сети, а завершают в Telegram. Еще одна популярная тактика, которой придерживается 62% блогеров, - проведение розыгрышей и акций, принять участие в которых можно только через подписку на Telegram-канал. Также 22% блогеров открыто попросили подписчиков активно поддержать их каналы в Telegram.

Закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, вступил в силу с 1 сентября. Под действие поправок в том числе попали такие платформы, как Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta). В законе отмечается, что ответственность за нарушение запрета несут как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказания указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 этого кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

Исследование проводилось с начала по вторую половину сентября 2025 года в два этапа. На первом этапе был проведен качественный опрос в формате интервью среди 20 респондентов с аудиторией от 100 тыс. до 7 млн. подписчиков. Интервью позволило составить опросник с актуальными вопросами, далее вопросы были заданы 420 блогерам с аудиторией от 100 тыс. до 10 млн. подписчиков.