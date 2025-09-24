Дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили корректировки в бюджет региона, благодаря чему его доходная часть на 2025 год увеличилась на 7,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе парламента.

"Поводом для внесения изменений послужил рост собственных доходов региона и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В целом доходная часть краевого бюджета на 2025 год увеличена на 7,8 млрд рублей. За счет дополнительных поступлений на 1,8 млрд рублей сократится дефицит бюджета. Дополнительное финансирование получат статьи, связанные с социальной сферой. Также значительно пополнится резервный фонд правительства региона, в котором аккумулируются средства на решение общегосударственных вопросов, в том числе на оказание материальной помощи участникам СВО и членам их семей", - привели в пресс-службе парламента слова председателя Законодательного собрания Приморья Антона Волошко.

В результате внесения поправок общая сумма доходов краевого бюджета на 2025 год увеличилась до 224,5 млрд рублей, расходов - до 277,7 млрд рублей. Дефицит составит 33,1 млрд рублей. Уточняется, что благодаря увеличению налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в бюджет региона дополнительно поступит 6 млрд рублей. Значительный рост доходов запланирован по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов, - на 902 млн и 739 млн рублей соответственно.

Направление средств

Дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета составит 333 млн рублей, эти средства направят на компенсацию части действующих ипотечных кредитов многодетным семьям, поддержку проекта по обустройству общественной территории в Арсеньевском городском округе в рамках федеральной программы "Развитие туризма", реализацию программ местного развития и обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, на реализацию расходных обязательств дополнительно будет направлено 6 млрд рублей. "Треть этой суммы предусмотрена на пополнение резервного фонда правительства региона, шестая часть - на финансовую поддержку муниципальных образований в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Почти 170 млн рублей заложено на индексацию с 1 октября текущего года заработной платы работников бюджетной сферы, не входящих в так называемую категорию "указных", которая вместо запланированных 4,5% составит 7,6%", - уточнили в пресс-службе.

Более 706 млн рублей выделят на развитие здравоохранения. Основное увеличение расходов - на 500 млн рублей - связано с необходимостью приобретения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На обеспечение населения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства добавлено более 581 млн рублей. Более 535 млн рублей составит прибавка бюджетных ассигнований на развитие транспортного комплекса. Расходы на реализацию программы развития туризма увеличены на 311 млн рублей, их в основном направят на создание туристической инфраструктуры.