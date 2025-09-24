Ведомство отметило, что будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы предусматривает увеличение дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

"Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки регионам в проекте бюджета предусмотрено: увеличение общего объема помощи регионов, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции и сокращение различия регионов по уровню бюджетной обеспеченности", - говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, направленных на повышение их экономического потенциала для сокращения дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.

"В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" будет продлена программа предоставления регионам бюджетных кредитов на цели инфраструктурного развития до 2030 года. Запланировано предоставление казначейских инфраструктурных кредитов, в том числе для завершения реализации регионами инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.