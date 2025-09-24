Планируются также субсидирование % ставки по ипотеке для всех семей с детьми и единовременные выплаты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 2 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Проектом бюджета предусматривается: более 2 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми - субсидирование % ставки по ипотеке для всех семей с детьми (около 1,8 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (более 300 млрд рублей)", - говорится в сообщении.