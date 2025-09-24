Для МСП сохраняется льготная ставка, но только для отдельных приоритетных отраслей, таких как обработка, производство, транспорт, электроника

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новые параметры льготных тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вводятся с 1 января 2026 года. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

"С 2026 года вводятся новые параметры льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)", - говорится в материалах.

Отмечается, что для МСП сохраняется льготная ставка, но только для отдельных приоритетных отраслей, таких как обработка, производство, транспорт, электроника. Для прочих сфер, среди которых торговля, строительство и добыча полезных ископаемых, устанавливаются общие тарифы: 30% до предельной базы и 15% свыше.

Ранее пониженные тарифы страховых взносов вводились как временные в 2020 г. для поддержки МСП в период ковида. В тот момент при существенном падении деловой активности необходимо было сохранить рабочие места, а уровень безработицы составлял около 6%. В материалах отмечается, что после ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП, в России зафиксирован рост компаний и индивидуальных предпринимателей. "На текущий момент их почти 6,4 млн - наивысший показатель с 2017 года, когда был запущен реестр. Отмечается устойчивая положительная динамика: по сравнению с предыдущим периодом число субъектов МСП увеличилось на 3,2%, или порядка 200 тыс. Средняя выручка на один субъект МСП выросла на 11,2%, превысив годовую инфляцию", - говорится в материалах.

Также в материалах бюджета отмечается, что на сегодняшний день безработица почти в 3 раза ниже, чем в период ковида, на уровне 2,5%. Однако, на сегодняшний день наиболее чувствительный для экономики дефицит рабочей силы наблюдается в производственном секторе, что приводит к опережающему росту зарплат в нем, и снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в этих отраслях очень востребовано.

"При этом значительная доля субъектов МСП (более 50%) заняты в непроизводственной сфере экономики (37% - торговля, 7% - недвижимость, 8% - иные виды услуг). Чтобы убрать этот перекос, и целесообразно дифференцировать подходы к тарифам страховых взносов МСП. Такая мера окажет максимально положительный эффект на экономику, позволит достичь национальные цели развития", - говорится в материалах.