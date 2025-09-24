Предлагается ввести обязанность для организаций исчислять страховые взносы с выплат руководителю исходя из величины не менее одного МРОТ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает обязать организации считать страховые взносы с выплат руководителям из величины не менее МРОТ, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

"Многие организации занижают официальные выплаты руководителям, оформляя минимальную зарплату или вовсе уходя от начисления страховых взносов, что используется как один из инструментов "фирм-однодневок" для минимизации налоговой нагрузки", - отмечается в материалах.

В этой связи предлагается ввести обязанность для организаций исчислять страховые взносы с выплат руководителю исходя из величины не менее одного МРОТ, указано в документе.

Ожидается, что мера поможет перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты и "нулевые" начисления, а также позволит снизить объемы "серых" схем в корпоративном секторе, выровнять условия конкуренции для добросовестного бизнеса.