МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также социальная поддержка семей участников СВО являются стратегическими приоритетами проекта бюджета, говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

"Стратегический приоритет - финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО. Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщил Минфин.