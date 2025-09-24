МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нацпроекты по обеспечению технологического лидерства будут профинансированы в российском бюджете на 2026-2028 годы на сумму 1,9 трлн руб., говорится в сообщении министерства финансов РФ.

"Еще одним важным направлением бюджета является обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. - 567,8 млрд руб., в 2027 г. - 652,8 млрд руб., в 2028 г. - 658,9 млрд руб.)", - говорится в сообщении Минфина.