МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования дорожного хозяйства в бюджете на 2026-2028 годы составит 4,6 трлн руб., говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

"В рамках развития инфраструктуры, в том числе транспортной, значительные ассигнования в трехлетке будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет - на эти цели предусмотрено 4,6 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении Минфина.