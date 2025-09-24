В бюджете на три года на ликвидацию аварийного жилья выделят свыше 160 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета на 2026-2028 годы предусматривает выделение на ликвидацию аварийного жилья свыше 160 млрд руб., на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 182,3 млрд руб., говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

"Будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей. На ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 млрд рублей за три года", - отмечает Минфин.

Также продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". "На их реализацию планируется направить более 105 млрд рублей и более 180 млрд рублей за 3 года соответственно", - говорится в сообщении министерства.