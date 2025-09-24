МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на следующие три года предполагает выделение на мероприятия национальных проектов в течение шести лет свыше 41 трлн рублей бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны. Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России. На мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 трлн рублей бюджетных средств. Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - говорится в сообщении.