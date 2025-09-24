В Минфине назвали подготовленный документ устойчивым и сбалансированным

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 гг. сбалансированный и устойчивый, сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России завершает подготовку бюджета на ближайшие три года.