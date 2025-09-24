Также Соединенные Штаты могут привести новые бренды, отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Американские компании готовы вернуться на рынок России, а также привести новые, но все зависит от политики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

"Многие компании не уходили, проявили здесь какой-то элемент мужества, потому что, конечно, на них оказывалось сильнейшее давление в период [экс-президента США Джо] Байдена, чтобы они ушли. Но они остались. Допустим, Burger King, который никуда не уходил. Но я думаю, что большинство компаний, абсолютное большинство компаний готовы были бы вернуться. Мы знаем все эти бренды. Mars, кстати, тоже немножко изменил систему управления, но тем не менее существует на российском рынке. Практически все готовы были бы вернуться, а многие и новые бы пришли. Но все зависит от политики. Поэтому если будут сняты ограничения, санкции, многие вернутся", - отметил он.

При этом Титов обратил внимание и на то, что за прошедшее время изменился российский рынок, что выводит конкуренцию для американских компаний сегодня уже на другой уровень. "Российские компании сильно выросли, появились китайские компании. Например, бренды одежды сегодня активно развиваются и замещают иностранные бренды в магазинах и в торговых центрах. Российские, конечно, на первом месте, но китайские тоже. Поэтому сегодня уже совершенно другая конкурентная среда, и американцам надо будет думать, смогут ли они победить в этой конкуренции или нет", - продолжил он.

"Я думаю, что принцип того, что каждая компания, зарегистрированная в России, независимо от того, из какой страны у нее владельцы, является российской компанией, он останется, и все будут иметь равные права", - резюмировал Титов.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:30 мск.