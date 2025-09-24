МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дополнительно 1 трлн руб. будет направлен на здравоохранение до 2030 г. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2026-2028 гг.

"В рамках исполнения поручения президента, в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 трлн рублей", - отмечается в материалах.

Добавляется, что на реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 млрд руб. В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через Фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН.