Почти 110 млрд рублей учтено на строительство 150 школ к 2030 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. В сфере образования России продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 млрд рублей учтено на финансирование строительства 150 школ к 2030 г. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ.

"В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 млрд рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году. На финансирование капитального ремонта школ в 2026-2028 гг. будет направлено более 290 млрд руб. Для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 гг. на ремонт планируется направить 50,9 млрд рублей, а на строительство новых учреждений еще 26,6 млрд рублей", - отмечается в материалах к бюджету.

Почти 170 млрд рублей учтено на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах. Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году.