По словам директора корпорации Андрея Пучкова, есть "достаточно высокая" вероятность, что строительство перейдет на 2026 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Строительство круизного лайнера "Владимир Жириновский" планируется завершить в 2025 году на северо-западной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщил журналистам генеральный директор корпорации Андрей Пучков на полях международной выставки и конференции "Нева-2025".

"То, что касается "Жириновского". История достаточно сложная у парохода, он довольно давно строится. <…> Мы приняли решение о том, чтобы перебазировать его для завершения работы и проведения всех сдаточных мероприятий сюда, в северо-западный регион, где будем его достраивать. У нас есть амбиции завершить его в этом году, но вероятность того, что он на следующий год перейдет, она достаточно высокая", - сказал Пучков.

Глава ОСК отметил, что по своим размерениям и по техническим характеристикам корпорация пока видит круизные суда проекта "Карелия" как наиболее перспективные с точки зрения технологичности и спроса.

Четырехпалубный круизный лайнер "Владимир Жириновский" строится на астраханском заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта. Теплоход спроектирован как плавучая гостиница с полноценными балконами или террасами, бассейном, обзорным салоном, солнечной палубой из двух частей, в том числе тентовой со сдвижным закрытием на случай непогоды. Экипаж - 90 человек, пассажировместимость - 310 туристов. В августе 2023 года лайнер отправился на испытания.