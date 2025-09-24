РФ испытывает определенной точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия сохраняет свою устойчивость и макроэкономическую стабильность, несмотря на санкции и мировую экономическую неразбериху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность. Да, Россия испытывает определенной точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, что неминуемо связано и с теми мириадами экономических ограничений, санкций, с которыми мы сталкиваемся и так далее, с мировой экономической неразберихой", - указал Песков.