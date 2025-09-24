Работу аэропорта Геленджика ограничили

Решение приняли для обеспечения безопасности полетов

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения введены на работу аэропорта Геленджика, в настоящий момент он не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в среду в аэропортах Геленджика и Сочи уже вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сочинский аэропорт вернулся к штатной работе и стабилизирует расписание рейсов. Кроме того, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников и безэкипажных катеров, сообщал глава города Андрей Кравченко.