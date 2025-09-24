МЭР: сохранение до 2028 года налогового режима для самозанятых принципиально

Решением этого вопроса занимаются профильные ведомства, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сохранение до 2028 года налогового режима для самозанятых является принципиальной позицией правительства, заявил на заседании Совета Федерации министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, это принципиальная позиция правительства. В то же время это не отменяет ответственность тех работодателей, которые на работе, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать вот эту "мимикрию трудовых отношений", нанимая самозанятых", - указал Решетников.

Он подчеркнул, что решением этого вопроса занимаются профильные ведомства.