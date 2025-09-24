При желании "технически много чего реализуемо", но задача "непростая", отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Китайский бизнес и финансовые структуры перестают бояться вторичных санкций. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

"Сегодня, думаю, будут сняты многие барьеры, существовавшие ранее. Страх перед санкциями уходит: наш СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС), несмотря на санкции, спокойно разгружается в китайских портах, то же самое касается поставок нефти. Мы надеемся, что это коснется и финансовой сферы, - сказал он. - Важно отметить, что китайские компании и банки все меньше реагируют на санкции, тогда как мы давно перестали на них обращать внимание".

Титов, отвечая на вопрос о разрешении работы Alipay и WeChat в России, а СБП и карт "Мир" - в Китае, отметил, что при желании "технически много чего реализуемо", но задача "непростая". "Дело небыстрое, конечно: нужно разработать совместимые протоколы обмена данными, построить инфраструктуру локальных серверов для обработки данных, и так далее", - добавил он.

По словам спецпредставителя президента, "китайские банки постепенно перестанут бояться вторичных санкций и начнут задумываться, что важнее - товарооборот со странами глобального Юга или риски, связанные с долларом". "Когда эти ограничения будут сняты, ускорится работа и по СБП, и в отношении карт "Мир". Мы готовы - и бизнес, и люди, но здесь, конечно, многое зависит от государства, поскольку есть риски, которые не всегда можно предсказать", - подчеркнул он.

Задача по внедрению карт "Мир", как пояснил спецпредставитель президента РФ, "находится на стыке государственного регулирования и коммерческих интересов отдельных компаний". "Сделать так, чтобы карты "Мир" принимались в каждом магазине в Китае, действительно сложно, - продолжил он. - В Турции мы уже предпринимали такие попытки, но они завершились после введенных санкций. В Китае рынок гораздо больше, поэтому сразу наладить работу по всей стране непросто. С другой стороны, уже сегодня можно было бы установить банкоматы, чтобы приезжающие туда люди хотя бы могли снимать наличные".

Касаясь Alipay и WeChat, Титов выразил мнение, что для них будет полезно принимать платежи на территории России, но "важно взвесить все плюсы и минусы". При этом он напомнил, что пользоваться китайскими платежными системами в России можно и сейчас, но не напрямую, а через технических посредников, что и дольше, и дороже.

Независимая экономика

Титов обратил внимание, что после прошедшего в Китае саммита ШОС страны определились со своей дальнейшей стратегической линией - прежде всего экономической. "Стало очевидно, что зависимость от США и правил, навязанных Западом, больше не приносит дивидендов, - указал он. - Раньше Китай фактически согласился играть по западным правилам: Запад обещал инвестиции, а регулирование строилось на принципах вашингтонского консенсуса. Но Китай развивался быстрее, чем предполагал Запад. Сегодня это уже самостоятельная страна с независимой экономикой, которая меньше зависит от Запада".

А жесткая, порой даже "неприличная" политика президента США Дональда Трампа лишь подтолкнула Китай к выводу: лучше быть независимой экономикой, а для успеха объединяться с такими же независимыми партнерами - например, в рамках ШОС, подчеркнул спецпредставитель президента.

Полный текст интервью читайте в 15:30 мск.