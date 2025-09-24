Это произошло за счет поступлений от налога на добычу золота и неналоговых источников

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Доходы в бюджете Забайкальского края на 2025 год выросли на 2,9 млрд рублей за счет поступлений от налога на добычу золота и неналоговых источников. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Доходы Забайкалья вырастут на 2,9 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей - поступления от налога на добычу золота, еще 1,4 млрд рублей - неналоговые источники. Третьи поправки в бюджет приняты депутатами краевого парламента единогласно сразу в двух чтениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть дополнительных поступлений будет направлена на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациями региона и приобретение резервного угля - это 2,2 млрд рублей. Еще 32 млн рублей потратят на финансирование регионального проекта "Кадровый резерв: Герои - Победы. Будущее" для участников спецоперации.

Часть средств будет направлена на оплату сверхурочных работ работникам подразделений противопожарной службы ГУ "Забайкалпожспас" и установку оборудования систем оповещения. Помимо этого, будут увеличены расходы на аварийно-восстановительные работы по устройству временных дамб, каналов отвода воды, укреплению берегов, а также на поддержку забайкальских предприятий, которые занимаются военной техникой и производят изделия для СВО.