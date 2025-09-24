Лишь около 7-8% тепловых электростанций в РФ имеют прямоточное охлаждение из водоемов, и никакого ущерба для экологии, как и опасности, это не несет, отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на своем заседании рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, отменяющий запрет на проектирование и строительство тепловых и атомных электростанций с прямоточным водяным охлаждением. Первое чтение планируется на пленарном заседании Госдумы 14 октября.

"Речь идет о разрешении проектирования и строительства прямоточной системы охлаждения тепловых и атомных станций. <…> У нас в стране эксплуатируются 84 тепловых электростанции и две атомных из 12 с прямоточными системами охлаждения. Во всем мире нет запрета нигде - ни в Америке, ни в Европе", - рассказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Как напомнил депутат Завальный, в 2006 году на фоне проблем, связанных с загрязнением Байкала, был введен запрет на проектирование прямоточных систем для промышленных предприятий - и в ходе обсуждения этого закона под запрет попали и электростанции. С тех пор энергетики безуспешно добивались отмены запретительных положений для своих предприятий.

Лишь около 7-8% тепловых электростанций в РФ имеют прямоточное охлаждение из водоемов, и никакого ущерба для экологии, как и опасности, это не несет, отметил депутат.