Основным стремлением злоумышленников при проведении киберопераций стала попытка нанесения максимального ущерба и, по возможности, уничтожения всей атакуемой инфраструктуры, заявил представитель Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Евгений Лосев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Акцент компьютерных атак на Российскую Федерацию, начиная с 2022 года, полностью сместился на государство и его инфраструктуру. Атаки стали тщательно выстроенными и хорошо отлаженными, заявил представитель Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Евгений Лосев.

"Начиная с 2022 года, нами зафиксировано множество разнообразных компьютерных атак, направленных в первую очередь на добывание информации об уязвимостях и нарушение работы значимых информационных ресурсов страны. Акцент атакующей стороны целиком и полностью сместился в сторону государства и его инфраструктуры. Сегодня целью противника являются по-настоящему важные для государства системы и организации, в том числе и объекты критической инфраструктуры", - сказал Лосев во время своего доклада на седьмой межрегиональной конференции по информационной безопасности в ПФО.

По его словам, основным стремлением злоумышленников при проведении киберопераций стала попытка нанесения максимального ущерба и, по возможности, уничтожения всей атакуемой инфраструктуры.

"Сейчас мы отмечаем признаки тщательно выстроенной и хорошо отлаженной работы атакующей стороны. Проведение атаки происходит последовательно и, как правило, состоит из нескольких этапов. В первую очередь это проникновение в систему, проведение разведки и анализ состояния цифровой среды. Далее происходит выгрузка массивов данных всех и в том числе резервных копий. Ну а после наносится максимальный ущерб и производится попытка уничтожения всей инфраструктуры", - объяснил Лосев.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА).

Конференция проходит в Нижнем Новгороде с 23 по 26 сентября.