НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Акцент компьютерных атак на Российскую Федерацию, начиная с 2022 года, полностью сместился на государство и его инфраструктуру. Атаки стали тщательно выстроенными и хорошо отлаженными, заявил представитель Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Евгений Лосев.
"Начиная с 2022 года, нами зафиксировано множество разнообразных компьютерных атак, направленных в первую очередь на добывание информации об уязвимостях и нарушение работы значимых информационных ресурсов страны. Акцент атакующей стороны целиком и полностью сместился в сторону государства и его инфраструктуры. Сегодня целью противника являются по-настоящему важные для государства системы и организации, в том числе и объекты критической инфраструктуры", - сказал Лосев во время своего доклада на седьмой межрегиональной конференции по информационной безопасности в ПФО.
По его словам, основным стремлением злоумышленников при проведении киберопераций стала попытка нанесения максимального ущерба и, по возможности, уничтожения всей атакуемой инфраструктуры.
"Сейчас мы отмечаем признаки тщательно выстроенной и хорошо отлаженной работы атакующей стороны. Проведение атаки происходит последовательно и, как правило, состоит из нескольких этапов. В первую очередь это проникновение в систему, проведение разведки и анализ состояния цифровой среды. Далее происходит выгрузка массивов данных всех и в том числе резервных копий. Ну а после наносится максимальный ущерб и производится попытка уничтожения всей инфраструктуры", - объяснил Лосев.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА).
Конференция проходит в Нижнем Новгороде с 23 по 26 сентября.