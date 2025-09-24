В ведомстве отметили, что проверки товаров проводятся выборочно и строго в соответствии со ст. 261 Федерального закона № 289

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проверка транспортных средств (ТС) в пунктах пропуска на границе с Казахстаном в среднем занимает восемь минут. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В настоящее время наблюдается скопление ТС на выезд из РФ в Казахстан в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. На въезд в РФ скоплений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что проверки товаров проводятся выборочно и строго в соответствии со ст. 261 Федерального закона № 289. "Мобильные группы таможенных органов вправе осуществлять контроль вблизи границы РФ. Принят комплекс системных мер, который показывает свою эффективность. Изменений в проведении контроля не планируется. Если у перевозчика все документы в порядке, пересечение границы не вызывает проблем, а проверка занимает в среднем до 8 минут", - сообщили в ФТС.

Отмечается, что в период с 1 по 21 сентября 2025 г. через пункты пропуска прошло: МАПП Маштаково на въезд в РФ 7,6 тыс. ТС; МАПП Караузек: на въезд в РФ - 6,1 тыс. ТС. Также в ФТС сообщили, что по состоянию на 21 сентября 2025 г. через пункты пропуска прошло: МАПП Маштаково: на въезд в РФ - 194 ТС; МАПП Сагарчин: на въезд в РФ - 231 ТС; МАПП Петухово: на въезд в РФ - 187 ТС; МАПП Караузек: на въезд в РФ - 261 ТС; МАПП Веселоярск: на въезд в РФ - 107 ТС.

"Динамика показывает, что поток грузовых транспортных средств на границе снизился, но в целом остается сопоставимым с прошлогодними показателями", - отметили в ведомстве.

В ФТС разъяснили, что в настоящее время скопления на пунктах пропуска происходят из-за российских недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые не дают команду перевозчику ехать, поскольку остерегаются, что их поймают на "сером" импорте или даже контрабанде.