Их размер будет понятен в начале 2026 года, сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. ВТБ в настоящее время рассматривает выплату дивидендов за 2025 год, объем выплат будет определен в начале 2026 года. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге.

"В 2026 за 2025 год будет дивидендная выплата, размер этой дивидендной выплаты будем большим. Но каким конкретно - мы скажем в раннем 2026 году, когда будет понятна «канва» банковская регулирования", - сказал Пьянов.

При этом он уточнил, что дивиденды могут быть и ниже 50% от чистой прибыли по МСФО.

Группа ВТБ определила за 2024 год рекордные дивиденды - 275,75 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли группы по МСФО за 2024 год. Это первые дивиденды ВТБ с 2021 года. Выплаты за 2020 год составили 32,74 млрд рублей. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ВТБ нацелен на то, чтобы дивиденды от банка стали регулярными, и "будет за это бороться".

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".