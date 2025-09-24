Минск и Москва готовят прогноз социально-экономического развития СГ на три года

Глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Экономические ведомства Белоруссии и России уже составляют прогноз социально-экономического развития Союзного государства (СГ) на ближайшие три года. Об этом заявил глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Сегодня Беларусь совместно с российскими партнерами формирует архитектуру стратегического взаимодействия, охватывающего все ключевые сферы. Наша цель - создать прочную основу для устойчивого и поступательного развития. Над этим активно работают команды министерств, формируя итоговый прогноз социально-экономического развития Союзного государства на ближайшие три года" - сказал Чеботарь.

Кроме того, он сообщил, что экономические ведомства двух стран координируют работу над проектом Экономической модели Союзного государства на 2027-2030 годы. Документ конкретизирует сферы двустороннего сотрудничества, которые дадут дополнительные эффекты от союзной интеграции.

Министры обсудили в том числе практические шаги по стимулированию дальнейшего роста взаимного турпотока. "Взаимный туристический поток из года в год увеличивается. В 2024 году Беларусь приняла более 350 тысяч российских туристов, что на 59% больше, чем в 2023-м. Растет интерес белорусских граждан к путешествиям по России: турпоток увеличился на 78% в сравнении с 2023 годом. Это подтверждает высокий потенциал отрасли, и мы видим большие перспективы в создании совместных туристических брендов и маршрутов", - отметил Чеботарь.

Решетников в свою очередь напомнил о важности создания туристического информационного центра Союзного государства в Смоленской области. Очередное совместное заседание коллегий министерств РФ и Белоруссии пройдет в октябре-ноябре.