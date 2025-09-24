В инфраструктуру парков Москвы летом бизнес вложил 275 млн рублей

Одним из примеров сотрудничества стало появление игрового пространства "Кот" у Голицынского пруда в Парке Горького, проект реализован московским девелопером

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Представители бизнеса вложили более 275 млн руб. в развитие сезонной инфраструктуры, арт-объектов и культурно-массовой программы парков Москвы в рамках летнего сезона, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В этом году мы получили почти в два раза больше запросов от бизнеса на создание новых объектов инфраструктуры в наших парках. Благодаря участию наших партнеров на территориях появились зоны отдыха, спортивная ледовая арена, оздоровительный комплекса, центры профориентации и досуга и многое другое. Только в рамках проекта "Лето в Москве" в 2025-м году бизнес вложил в это направление свыше 275 млн руб.", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Он отметил, что за два года представители бизнеса инвестировали более 2,75 млрд руб. в развитие инфраструктуры столичных парков. Одним из примеров сотрудничества стало появление игрового пространства "Кот" у Голицынского пруда в Парке Горького, проект реализован московским девелопером. Это площадка в виде дремлющего рыжего кота, по которому можно взбираться наверх, лазить по усам-канатам, лазательной сетке и пандусам.

А Ледовая арена в Нескучном саду, которая работает с сентября, станет удобным местом для тренировок детских и взрослых хоккейных команд. Также проектом предусмотрены льготные часы для школьников и социальных групп. Термальный оздоровительный комплекс в июне появился в парке "Ходынское поле", в комплексе есть четыре изолированных модуля с террасами и термальными зонами. К услугам посетителей - автоматические программы парений, горячие и холодные купели, а также оздоровительные процедуры.

Кроме того, Альпака-парк в августе заработал в парке "Сокольники". Для альпак предусмотрены просторные вольеры и дома, а для посетителей - благоустроенная территория с зонами отдыха, детскими площадками, главной площадью для мероприятий и всесезонным кинотеатром.