На рынок Таиланда также выходит российский чай Greenfield, отметил торгпред России в королевстве Юрий Лыжин

БАНГКОК, 24 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российский шоколад "Аленка" кондитерской фабрики "Красный октябрь" вскоре появится на полках магазинов крупнейшей торговой сети Таиланда 7-Eleven. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил торгпред России в Таиланде Юрий Лыжин.

"Шоколад уже успешно прошел дегустационный департамент 7-Eleven, на склад которого уже завезена продукция, откуда она отправится на полки магазинов. Рассчитываем, что через месяц-полтора "Аленка" появится в магазинах 7-Eleven в Бангкоке, а также в местах компактного проживания граждан России - город Паттайя, острова Пхукет и Самуи", - сказал он.

Лыжин также отметил, что на таиландский рынок также выходит российский чай Greenfield. "Чай как продукт продается в Таиланде по квотам, поэтому здесь есть ограничения по объему. И с такой же ситуацией мы сталкиваемся по ряду продукции. Например, мы хотели сюда завезти помидоры, но нужна квота, которую выдает соответствующее управление Минсельхоза, поэтому здесь предстоит много работы", - указал собеседник агентства, добавив, что в сети продуктовых магазинов Tops в Таиланде уже продается российская минеральная вода "Нарзан" и "Ессентуки".

С начала 2025 года Таиланд уже посетили более 1,2 млн россиян. Россия является крупнейшим европейским туристическим рынком для Таиланда. Власти королевства рассчитывают по итогам этого года принять рекордные 1,9 млн туристов из РФ, которые могут находиться в стране без визы до 60 дней.