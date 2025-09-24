Он предлагает системное обучение и сопровождение на этапах подготовки игры к релизу

НАХАБИНО /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Отечественный магазин приложений для Android Rustore и Московский кластер видеоигр запускают образовательную программу для разработчиков мобильных игр, которая научит продвигать и монетизировать игры, а также упростит выход на рынок для российских геймдев-студий. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках РИФ-2025.

"Образовательная программа научит продвигать и монетизировать игры, а также упростит выход на рынок для российских геймдев-студий. Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов", - рассказали ТАСС в пресс-службе Rustore.

В пресс-службе пояснили, что акселератор предлагает системное обучение и сопровождение на этапах подготовки игры к релизу - от доработки механик, например, монетизации или геймплея в продукте до публикации в RuStore с поддержкой кураторов, консультациями и редакционным продвижением.

В свою очередь Московский кластер видеоигр предоставит участникам проекта бесплатное рабочее место в коворкинге со специализированной инфраструктурой для разработки видеоигр, доступ к нетворкинг-мероприятиям, программам продвижения на российском и зарубежных рынках и участие в других инициативах.

Как рассказал ТАСС руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев, высокая конкуренция на рынке требует от разработчиков стратегического подхода на всех этапах: от идеи до пост-релиза. "Мы сформировали программу, нацеленную на успешный запуск, от тщательной работы над продуктом и анализа рынка до поддержки в продвижении и маркетинге", - добавил он.

Генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что запуск акселератора станет новым стимулом для развития мобильной игровой индустрии в России. "Мы формируем полноценную экосистему на базе первого в стране Кластера видеоигр и анимации, объединяя образовательные программы, инфраструктурную поддержку и возможности продвижения. Поддержка со стороны города и RuStore поможет вырастить проекты, которые будут успешно конкурировать на уровне мировых брендов", - сказала она.

