Плавание допускается только при наличии на борту лоцмана

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минтранс с марта 2026 года разрешает плавание автономных судов в акватории морского порта Приморск в сопровождении лоцмана, а для полностью автономных судов - дополнительно внешнего капитана и специалиста, следует из приказа министерства.

"Плавание автономных судов в акватории морского порта допускается только при наличии на борту лоцмана (для полностью автономных судов - лоцмана и внешнего капитана автономного судна, имеющего квалификационное свидетельство внешнего капитана автономного судна, и специалиста по управлению автономным судном, имеющего квалификационное свидетельство специалиста по управлению автономным судном)" - говорится в документе.

Согласно приказу, заход и выход автономных судов из порта, а также посадка и высадка лоцманов происходит по общим правилам.

Приказ министерства, утверждающий обязательные постановления в морском порту Приморск, вступает в силу с марта 2026 года и действует до марта 2032 года. Документ зарегистрирован Минюстом 23 сентября.