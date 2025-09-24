ЦБ: снижение ключевой ставки может немного ужесточить денежно-кредитные условия

Снижение на 100 б. п. - достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки может немного ужесточить денежно-кредитные условия, поскольку большинство участников рынка ожидали ее более сильного снижения. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном Банком России.

"Снижение на 100 б. п. - достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках. Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечается в резюме.