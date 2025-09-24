Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета

До 1 октября он должен быть внесен в Госдуму

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство России на сегодняшнем заседании одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. До 1 октября он должен быть внесен в Госдуму.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

Как подчеркивали власти, ключевые приоритеты - выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом. Подготовленный проект федерального бюджета, как указывали в Минфине, сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.