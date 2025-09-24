Глава правительства пояснил, что это позволит своевременно предоставлять лечение в рамках программы госгарантии и, в частности, принимать необходимые меры поддержки для беременных женщин, улучшать доступность специализированной помощи больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) направит на бесплатную медпомощь свыше 14,5 трлн рублей на трехлетний срок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами кабмина.

"В рамках подготовки основного финансового документа внесен также и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, он обеспечивает получение бесплатной помощи в системе здравоохранения страны и включает первичный прием профилактики, диспансеризацию, вызов скорой помощи и многие-многие другие важные для людей возможности. Всего за 3 года планируется выделить на эти цели из фонда свыше 14,5 трлн рублей", - сказал он.

Глава правительства пояснил, что это позволит своевременно предоставлять лечение в рамках программы госгарантии и, в частности, принимать необходимые меры поддержки для беременных женщин, улучшать доступность специализированной помощи больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний, "что очень важно, вне зависимости от места проживания".

Помимо этого, фонд направит деньги на ряд выплат для врачей и других категорий медперсонала, а также на устранение нехватки квалифицированных кадров в здравоохранении.