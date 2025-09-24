Штраф составил 350 тыс. рублей

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области по иску Роспотребнадзора оштрафовал на 350 тыс. рублей птицефабрику "Сибирская" (входит в группу "Продо") за выпуск опасной для жизни продукции с сальмонеллой. Об этом сообщается в решении суда.

"[Суд] решил привлечь акционерное общество "Продо Птицефабрика Сибирская" к административной ответственности <…> и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в марте 2025 года в биточках сливочных "Троекурово" в магазине "Магнит" в новосибирском городе Искитим было выявлено наличие бактерий Salmonella. Подобное нарушение выявлено у птицефабрики повторно, поэтому сумма штрафа за нарушение изготовителей требований технических регламентов должна была составлять от 700 тыс. рублей. Но суд счел возможным уменьшить его до 350 тыс. рублей за добровольное устранение допущенных нарушений и из-за отсутствия существенных негативных последствий правонарушения.

В марте этого года Роспотребнадзор уже находил сальмонеллу в продукции, поставляемой птицефабрикой в сеть "Ростикс". Тогда предприятие также было оштрафовано на 350 тыс. рублей.

Птицефабрика "Сибирская" является одним из крупнейших производственных предприятий пищевой промышленности в Омской области. Объем производства достигает 30 тыс. тонн.