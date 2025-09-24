По сравнению с июлем суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 600,3 млн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец августа 2025 года, составила 1 млрд 644,2 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 600,3 млн рублей (или на 57,5%), с соответствующим периодом предыдущего года - увеличилась на 1 млрд 146,4 млн рублей (или в 3,3 раза).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 130,3 млн рублей (68,7%), в 2024 году - 417 млн рублей (25,4%), в 2023 году и ранее - 96,9 млн рублей (5,9%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец августа 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 43,2%, обрабатывающие производства - 19,8%, добыча полезных ископаемых - 8,3%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 6,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 5,3%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 5,2%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,3%, транспортировка и хранение - 2,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 2%, деятельность в области информации и связи - 1,7%, образование - 0,8%, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,3%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%, деятельность финансовая и страховая - 0,1%, предоставление прочих видов услуг - 0,1%.