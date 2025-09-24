Эксперт Потуремский: проект бюджета РФ подразумевает допсредства для образования

Это появление новых расходов, связанных с семьей, образованием и национальными проектами по этой тематике

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы предусматривает дополнительное финансирование социальной сферы. Существенные деньги будут выделены на поддержку семей, образование и национальные проекты, сообщил ТАСС директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Ранее Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы. В материалах к проекту уточняется, что подготовленный бюджет сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.

"Государство в достаточно сложных условиях турбулентности не сокращает, а даже привлекает дополнительные средства в социальную сферу. <…> Государство для сохранения социальной сферы взяло на себя обязательства, там нет никаких сокращений. Это появление новых расходов, связанных с семьей, образованием и национальными проектами по этой тематике", - сказал он. Эксперт также отметил, что деньги, которые привлечены в сферу образования и семьи, в 2026-2028 годах будут довольно существенными.

Распределение бюджета в сфере образования

В сфере образования в первую очередь продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 млрд рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году. На финансирование капитального ремонта школ в 2026-2028 гг. будет направлено более 290 млрд руб.

Для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 гг. на ремонт планируется направить 50,9 млрд рублей, а на строительство новых учреждений - еще 26,6 млрд рублей.

Почти 170 млрд рублей учтено на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах. Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году.