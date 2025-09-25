Российская сторона презентует на мероприятии Московский кластер видеоигр и анимации

ТИБА /Япония/, 25 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show 2025 (TGS 2025) открылась в соседней с японской столицей префектуре Тиба.

В этом году девизом экспозиции стал слоган "Бесконечная площадка для игр, где не наиграться". Как сообщили организаторы выставки, в работе TGS 2025 в общей сложности принимают участие 1 138 представителей индустрии, которые организовали более 4 тыс. стендов - это рекордный показатель за все время проведения Tokyo Game Show. В рамках экспозиции будет представлено 1 206 только что вышедших или готовящихся к выходу видеоигр.

Наибольший ажиотаж ожидается вокруг стендов таких японских компаний, как Capcom, Koei Tecmo, Bandai Namco и Square Enix. От последней фанаты ожидают презентации завершающей части из трилогии ремейков знаменитой игры Final Fantasy VII. Привычно в центре внимания будет находиться экспозиция компании Kojima Productions прославленного разработчика Хидео Кодзимы. Ожидается, что он анонсирует несколько новых проектов, включая игру в жанре ужасов. Почти на всех стендах TGS гости смогут не только посмотреть на новинки, но и опробовать их.

Выставка продлится до 28 сентября. В первые два дня эксклюзивный доступ предоставлен журналистам и работникам индустрии. Для остальной публики TGS 2025 откроет свои двери в субботу и воскресенье.

Участие российских компаний

В этом году в работе TGS принимает участие беспрецедентная по своему масштабу группа российских компаний в области разработки игр и локализации. Российская сторона презентует на выставке Московский кластер видеоигр и анимации - стратегический проект правительства Москвы и первый в РФ центр такого масштаба, создающий экосистему поддержки разработчиков полного цикла: от идеи и прототипа до выхода продукта на международные рынки. Проект реализуется Агентством креативных индустрий Москвы, его открытие запланировано на осень 2025 года.

Участие России в TGS проходит при поддержке посольства и торгпредства РФ в Японии. В российскую делегацию в этом году вошло 11 компаний, включая такие известные в мире отечественной разработки игр имена, как 1C Game Studios, 4Game и "Бука". Российская сторона также подготовила культурную программу с участием косплееров.

Выставка игровых развлечений Tokyo Game Show проводится с 1996 года. Ежегодно ее гостями становятся более 250 тыс. человек со всего мира.