СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Обладание Россией технологиями в области силовой электроники является принципиальным для обеспечения технологического суверенитета и независимости страны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн в рамках форума "Микроэлектроника-2025".

"ФПИ в настоящее время реализует проект, связанный с развитием силовой электроники. Это также тема ярко выраженного двойного применения, потому что силовые транзисторы применяются как в поездах типа "Сапсан", атомных ледоколах, и, естественно, изделиях военной техники. Обладание нашей страной такой технологией является принципиальным для обеспечения технологического суверенитета и независимости", - сказал Вакштейн.

Гендиректор ФПИ подчеркнул, что основная задача фонда - развитие базовых технологий. "То есть, ФПИ делает не продукты, а технологии, в основе которых могут получаться разнообразные продукты. Среди технологий в области микроэлектроники можно отметить технологии оптоэлектроники, связанные с созданием различного рода чувствительных матриц инфракрасного спектра. Они находят двойное применение - часть из них применяются в приборах ночного видения, и в то же время такие матрицы можно использовать в гражданском применении, например, для камер в интересах безопасного города. Это те камеры, которые мы встречаем в повседневной жизни", - отметил он.

