Этот элемент нельзя приобрести на рынке, поэтому России нужна своя технология, отметил генеральный директор Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершает работу над проектом по созданию энергонезависимой памяти для спутников, который реализуется совместно с госкорпорацией "Роскосмос". Об этом ТАСС заявил генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн в рамках форума "Микроэлектроника-2025".

"ФПИ и Роскосмос сотрудничают уже довольно давно, и у нас есть примеры проектов, связанных с микроэлектроникой. В частности, на финальной стадии находится работа по созданию энергонезависимой памяти - это очень важный электронный компонент, который используется в том числе и в спутниках. Он обладает повышенной радиационной стойкостью и, по сути, является важным уникальным элементом, который невозможно приобрести на рынке. Именно поэтому нам требуется своя, отечественная технология", - сказал Вакштейн.

По его словам, также фонд занимается реализацией проекта из области двигателестроения в интересах Роскосмоса. "Безусловно, для Роскосмоса очень важна тематика средств выведения для тех же спутников. В течение нескольких лет ФПИ помогает в этом отношении, поддерживает работу, связанную с созданием многоразовых двигателей, работающих на метан-кислородном топливе", - подчеркнул Вакштейн.

Российский форум "Микроэлектроника" проходит в Сочи 23-28 сентября.