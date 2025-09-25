Ее мощность составит 500 МВт

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киргизия и "Интер РАО" прорабатывают вопрос строительства ТЭС мощностью 500 МВт, сообщил замминистра энергетики Киргизии Алтынбек Рысбеков.

"Также совместно с "Интер РАО экспорт" рассматривается у нас вопрос реализации строительства ТЭС, мощность пока планируем 500 МВт", - сказал он в ходе World atomic week в Москве.

Рысбеков отметил, что сейчас в Киргизии наблюдается дефицит электроэнергии, при этом 90% ее вырабатывается на гидростанциях.

Сейчас в стране реализуются крупные проекты по реконструкции гидроэлектростанций, которые приведут к росту выработки примерно к 2027 году. Также прорабатывается вопрос строительства ряда ТЭС, отметил он.

По словам замминистра, власти Киргизии также изучают совместно с Росатомом возможные места размещения атомной генерации.