В России более 15% всех розничных продаж осуществляются онлайн

Крупнейшие торговые площадки РФ Ozon и Wildberries насчитывают более 200 тыс. пунктов выдачи по всей стране, отметил министр экономического развития Максим Решетников

ХАНЧЖОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 15% продаж в российской ретейл-отрасли реализуются с помощью онлайн-платформ. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии "День электронной торговли Шелкового пути" в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу.

"Последние четыре года Россия является мировым лидером по темпам роста электронной коммерции, увеличивая ее в среднем на 30% ежегодно, - отметил министр. - Сегодня более 15% всех розничных продаж в России осуществляются онлайн".

По его словам, крупнейшие торговые площадки РФ Ozon и Wildberries насчитывают более 200 тыс. пунктов выдачи по всей стране, на которые приходится около 80% всех онлайн-покупок. Такие платформы также привлекают около 60% инвестиций в складские помещения и недвижимость, добавил он.

Он указал, что порядка трети населения мира уже совершают покупки онлайн.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран продемонстрируют свою продукцию и услуги. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.