МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС уже вторые сутки обеспечивается электроэнергией для собственных нужд только за счет резервных дизель-генераторов из-за повреждения последней внешней высоковольтной линии обстрелом ВСУ. При этом ситуация под контролем, радиационная обстановка в норме, топлива достаточно, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Уже вторые сутки электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции обеспечивается дизель-генераторами. Хочу подчеркнуть, что они функционируют надежно, запасов топлива достаточно. Персонал станции постоянно мониторит все технологические параметры. Подтверждаю, что все пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков соблюдены. Радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, никаких изменений не зафиксировано. Ситуация находится под полным контролем", - сказала Яшина.